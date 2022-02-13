رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

جدة - نرمين السيد - نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، رحيل نيافة الأنبا لوكاس، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بأبنوب.





وتقدم الدكتور القس أندريه زكى بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونصلى أن يمنح الرب العزاء لكل محبيه ولشعب الكنيسة. وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رحيل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفا. ولد الأسقف الراحل فى 5 نوفمبر 1949 وترهب بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فى 23 مارس 1977 وسيم أسقفا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986.

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