/679174/لظروف-خاصة-اعتذار-نانسي-عجرم-عن-الموسم-الجديد-من-ستارز-أون-بورد

تعد الفنانة نانسي عجرم من أبرز أعضاء التحكيم في برنامج «ستارز أون بورد» في كل عام، ولكن سيكون الأمر مختلف لعام 2022، حيث أعتذرت الفنانة نانسي عجرم عن تواجدها خلال الموسم الجديد.

دوت الخليج يرصد لكم إعتذار الفنانة نانسي عجرم عن تواجدها خلال الموسم الجديد من برنامج «ستارز أون بورد».

نانسي عجرم خارج التحكيم

غردت الفنانة نانسي عجرم من حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وإعتذرت عن تواجده هذا العام في الموسم الجديد من برنامج «ستارز أون بورد»، وكانت محتوى التغريدة: “لظروف خاصة، أعتذر عن المشاركة في رحلة ستارز أون بورد لهذا الموسم، مع التأكيد على إستثنائية هذه التجربة التي جمعتني بها محطات عديدة تكللت بالنجاح، آمل أن نعود ونلتقي مجددًا في رحلات أخرى يتم الإعلان عنها في وقتها المناسب. إلى اللقاء قريبًا”.

نانسي عجرم بحفل جوائز Joy Awards

على الصعير الآخر، خطفت الفنانة اللبنانة نانسي عجرم الأنظار بحفل توزيع جوائز Joy Awards المقام بالرياض، بسبب إطلالتها الرائعة، حيث أطلت نانسي عجرم عبر “الريد كاربت” بفستان باللون البنى مع تسريحة شعر منسدلة إلى الوراء.

إحياء نانسي عجرم حفل فى مصر

وقد أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلها بمصر، وجاء الحفل بحضور عدد كبير من الجمهور بالجنسيات العربية المختلفة، وكانت حينها أول ليلة لرأس سنة تقام بمدينة الجلالة المصرية في العين السخنة، وكان الحضور كامل في هذا الحفل.

وظهرت نانسي بصحبة مدير أعمالها المنتج جيجي لامارا، وكان في استقبالهما أشرف الحديدي وشيرين بدر والقائم علي تنظيم الحفل ياسر الحريري.

أحدث ألبوماتها “نانسي 10”

وقد طرحت الفنانة نانسي عجرم خلال الفترة السابقة أحدث أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم “نانسى 10”، وهى من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، ومكس وماستر إيلى بربر، والموزع الموسيقى هادى شرارة.

ويضم ألبومها الجديد “نانسى 10” حوالي 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين وبلهجات متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائمًا نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى لتستطيع مواكبه كل جمهورها في كل مكان.