/679167/إيناس-عبد-الحليم-تنعي-شريف-عمر-تزاملت-معه-وتعلمت-منه-وانجازاته-يذكرها-التاريخ

نعت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام وعميد معهد الأورام الأسبق، والذى حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2013 لإنجازاته الطبية فى مجال مكافحة السرطان.

دوت الخليج

إيناس عبد الحليم تنعي الدكتور شريف عمر

وأعربت ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تعازيها لأسرة المعهد القومي للأورام وجامعة القاهرة وأسرة الفقيد، داعية للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. وقد شغل الدكتور شريف عمر الكثير من المناصب العلمية الجامعية والبرلمانية والعالمية حيث شغل منصب عميد معهد الأورام القومي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن دائرة فاقوس، كما شغل منصب رئيس لجنة الترقيات للجان الأورام ورئيس لجنة القطاع الطبي، وكان عضوا بمجلس نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وساهم في إنشاء جمعية السرطان المصرية وكان أول سكرتير لها كما ساهم في إنشاء رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان.

وتوفى الدكتور شريف عمر، أستاذ الأورام، بقصر العيني، وعميد معهد الأورام الأسبق، التابع لجامعة القاهرة.

والدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية هذا العام عن عام 2013 لإنجازاته الطبية في مجال مكافحة السرطان، خاصة سرطان الثدي خلال الأربعين عاما الماضية.

حصل الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام عميد معهد الأورام القومي الأسبق بجامعة القاهرة عضو اللجنة القومية لمكافحة السرطان بوزارة الصحة عضو المجلس الطبي والتغذية بأكاديمية البحث العلمي على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية هذا العام عن عام 2013 لإنجازاته الطبية في مجال مكافحة السرطان، خاصة سرطان الثدي خلال الأربعين عاما الماضية.

حيث قام بالإشراف على 46 رسالة ماجستير ودكتوراه، خلال هذه الفترة وكان له إسهامات كبيرة في مجال سرطان الثدي الشائع الانتشار في مجال سرطان الثدي فقط أشرف على 20 رسالة دكتوراه وماجستير في هذا التخصص الدقيق، إضافة إلى ذلك فقد كان له إضافات عالمية في مجال علم الأورام، وقد تم انتخابه عام 2002 عضوا بمجلس إدارة الاتحاد العالمي للسرطان بجنيف.

وحصل على الميدالية الذهبية من منظمة الصحة العالمية عام 1988، ومنحه الرئيس أنور السادات وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى أوائل عام 1980 ومنحه الرئيس الفرنسي ساركوزي وسام الاستحقاق الفرنسي بدرجة فارس عام 2010، ولقد كان للدكتور شريف عمر إنجازات كبيرة في تكوين المجلس العربي لمكافحة السرطان.

كما انتخب الراحل، أمينا عاما له لمدة 6 سنوات متصلة، وله كتب مشتركة مع العلماء الفرنسيين في سرطان الثدي، وألف كتابا معهم عام 1983 والذى صدرت منه 5 طبعات آخرهم في عام 2010. شريف عمر له أنشطة أخرى في خدمة البيئة والمجتمع، إذ أنشأ مركز علاج السرطان وأورام الكبد بمركز فاقوس شرقية، وهو مركز تطوعي لا يسعى إلى الربح، وله 89 بحث تم نشرهم في المجلات العلمية منهم 53 تم نشرهم في المجلات العالمية.

كما شغل الراحل، منصب رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لبحوث السرطان ورئيس جمعية الأطباء العلمية المصرية الفرنسية ورئيس المجموعة المصرية لكلية الجراحين الأمريكية.