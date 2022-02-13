/679166/السعودية-السجن-52عاما-لتشكيل-عصابى-بتهمة-غسل-أموال-قيمتها-10-مليارات-ريال

كشف مسئول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاحد، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية، كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11متهمًا بينهم مواطنين سعوديين وتسعة وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر، عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال ، حسب صحيفة "سبق" السعودية.

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وأشار المصدر أن تحقيقات النيابة العامة ، انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق المتهمين وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عامًا، بغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها، والتي بلغ مجموعها مليونًا وستمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة واثنين وستين ريالًا، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنيْن من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر

وأوضح المصدر، وفق صحيفة سبق السعودية، أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقًا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.