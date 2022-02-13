أشرف حاتم لـ دوت الخليج:لدينا أعظم أطباء في العالم.. وفكرة ضم الفريق الطبي تعطي فرصة للإبداع

/679165/أشرف-حاتم-لـ-تحيا-مصرلدينا-أعظم-أطباء-في-العالم-وفكرة-ضم-الفريق-الطبي-تعطي-فرصة-للإبداع

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن ضم أعضاء باقي الفريق الطبي داخل المجلس الصحي المصري، قائلا: لدينا أعظم أطباء في العالم مثل الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم، وغيرهم من الأطباء، لكن الفريق الذي يوجد مع الأطباء لا يعطي الفرصة حتي يبدع.

دوت الخليج جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج. وأضاف حاتم، أن منظومة الصحة عبارة عن فريق ولابد أن يكون كافة أعضاء الفريق علي نفس المستوي من الخبرات والتدريب والمهارات، فالتمريض مهم جدا والعلاج الطبيعي والصيدلة والأسنان والفنيين الصحيين لذلك من المهم أن يكون الفريق الطبي علي تدريب طوال الوقت، باعتباره يقدم خدمة صحية متكاملة للمريض المصري، لافتا أن المجلس الصحي ليس مهم فقط للفريق الطبي ولكن لصالح المريض المصري والصحة في مصر. الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، حل ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد،للحديث عن قانون المجلس الصحي المصري، وكذلك قانون المسئولية الطبية.

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