التعليم: توفير مصادر مختلفة لدراسة مادة الرياضيات لأولى ثانوى بشكل ممتع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، التعرف على المصادر المختلفة المتوفرة من نجوى ليمتد للمساعدة على دراسة مادة الرياضيات بشكل ممتع ومشوق من خلال منصة إدارة التعلم LMS على بنك المعرفة المصرى برعاية.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر كتابًا دوريًا بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف للعام الدراسى 2021/2022،

ونص الكتاب الدورى على أنه نظرًا للانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى للعام الدراسى 2021/2022 تقرر الآتي:ـ

- البدء فى إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وكذا طلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي.

- تُعلن نتيجة طلاب الصفوف الرابع الابتدائى وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى صورة تقديرات، طبقًا للكتاب الدورى رقم (1) بتاريخ 13/1/2022 على النحو التالي:

(من 85 إلى100 ممتاز) ( من 65 لأقل من 85 جيد جدًا) (من 50 لأقل من 65 جيد) (أقل من 50 ضعيف).

- تُعلن النتائج فى مكان واضح وظاهر بالمدرسة، على أن يتم عمل كشوف بأسماء الطلاب وقرين كل اسم التقدير الحاصل عليه الطالب/الطالبة.

كما نص الكتاب الدورى بخصوص طلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بعذر يقبله السيد مدير المدرسة تُعقد لهم امتحانات فى مقررات الفصل الدراسى الأول وبنفس مواصفاته عقب انتهاء أجازه نصف العام.

أما بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادى الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسى الأول بعذر يقبله مدير المديرية تُعقد لهم امتحانات تكميلية فى مقررات الفصل الدراسى الأول قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى، ويتم ذلك بعد التنسيق بين المحافظ ومدير المديرية.