عاجل.. السيسى يتابع خطة الحكومة لبرنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة. وعرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الجارى، مع تحديد الشركات المرشحة فى هذا الإطار لتداول أسهمها فى البورصة المصرية، كما استعرض محافظ البنك المركزى مساهمة القطاع المصرفى فى برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة. ووجه الرئيس باستمرار الحكومة فى برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضا على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجها بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطنى للسيارات الكهربائية، خاصة الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمى فى هذا الإطار.

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