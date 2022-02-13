إزالة 30 حالة تعد على أراضى الدولة بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أى مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى الأراضى أملاك الدولة .

وقامت محافظة الجيزة من خلال حى الوراق وفى إطار تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بتنفيذ 21 قرار إزالة تعديات على أراضى ولاية الهيئة العامة للطرق والكبارى بمساحة 20 ألف م2 .

وقام مركز ومدينة العياط بإزالة حالة تعد بالبناء على أراض زراعية على مساحة 350 م فى نطاق الوحدة المحلية بالقطورى، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بالبناء على أراض زراعية على مساحة 150 م تقريبا فى نطاق الوحدة المحلية ببرنشت .

كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر يتنفيذ إزالة 3 مخالفات بناء رصدتها وحدة المتغيرات المكانية على مساحة 800 م بناحية بهرمس .

كما قام مركز ومدينة أطفيح بإزالة حالة تعد بناء على أراض زراعية بقرية الصالحية التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر قنديل على مساحة 175م فى المهد .

وفى مركز ومدينة الصف تمت إزالة شدّة خشبية بعقار مخالف فى المهد بالكفر الغربى بقرية الديسمى على مساحة 300م بالإضافة إلى إيقاف أعمال الشدة الخشبية لعقار مخالف بقرية عرب الصبايحة بالإخصاص على مساحة 100م مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .