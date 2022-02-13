حياة كريمة.. التضامن تستهدف 8 محافظات لتوفير 50 ألف فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - وقالت قباج، فى كلمتها، إن الأمم تنهض بالتمكين الاقتصادى والفكر والثقافة، ونحن نخاطب كافة الحقوق التى أقرتها الدولة بقطاعاتها من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكل ذلك يتحقق من خلال بوابة التمكين الاقتصادى.

وأشارت إلى أن الفكر والثقافة هما القوتان المحركتان، لذا بات لدينا برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى وبرنامج "وعى" لتعزيز الفكر والثقافة ويهدفان لصنع التغيير الذى ينشده الوطن، وترسيخ التغيير فى قلب الدولة من خلال برنامجى فرصة ووعى، مؤكدة أن برنامج فرصة انطلاقته الحقيقية هى اليوم، بشراكة مع البنك الدولى الذى دعم هذا البرنامج لأجل التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية وجهين لعملة واحدة، مشيدة بالبنك الدولى ودوره من خلال أياديه البيضاء فى هذه التجربة.

وأوضحت أن توفير 50 ألف فرصة عمل، سيوفر سلاسل من الوظائف الأخرى، ما قد ينتج عنه توفير تمكين مالى لـ200 إلى 250 ألف فرد فكل فرد له أسرة وفريق عمل لمنتجه، مشيرة إلى أن برنامج "فرصة" يستهدف 8 محافظات منهم 6 من محافظات مبادرة حياة كريمة وهى "أسيوط والمنيا والفيوم والشرقية والقليوبية"، مثمنة توجيهات رئيس الجمهورية والحكومة لإيجاد فرص حقيقة فى سوق العمل التمكين الاقتصادى.

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق استراتيجية التطوع المصرية والعربية، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادى من خلال هذه البرامج يهدف لتغيير وجه الوزارة من الاحسان إلى التمكين.

حضر حفل التوقيع ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة العمل ومنظمة الفاو وعدد من الجمعيات الأهلية.

من جهته، قال المهندس أحمد موسى، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة، إن برنامج داعم هو بمثابة شبكة قومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى، كاشفا عن وجود 144 قائد مدرب و650 متطوعا من أكثر من 30 قرية.

وتابع المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة أن داعم لديه الآن 5 آلاف طلب تطوع و13 جمعية شريكة لخدمة 8 آلاف مستفيد، مشيرا إلى أن تدريب متطوعين من خلال شراكات وذلك من أجل التمكين الاقتصادى، وتوفير شبكة من المتطوعين وشراكة مع مؤسسة صناع الحياة، مشيدا بما وصلت إليه هذه التجربة التدريبية.

ويهدف برنامج فرصة لبناء قدرات الجمعيات الأهلية فى التمكين الاقتصادى ودعم الباحثين عن فرص عمل للحصول على وظائف لائقة والتدريب على تأسيس المشروعات متناهية الصغر.

ويعمل برنامج فرصة على توفير فرص عمل ولاسيما فى محافظات الصعيد وتدريب فرص عمل فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، بالإضافة لتجهيز وحدة إنتاجية وحاضنات متخصصة فى الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية.

ويستهدف برنامج فرصة 4 فئات وهى المستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب الإرادة من ذوى الهمم والباحثين عن فرص عمل والسيدات والشباب.

وقال الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة التمكين الاقتصادى، إن برنامج فرصة أحد أهم عناصر التمكين الاقتصادى، نظرا لوجود مفاهيم خاطئة تجاه التمكين الاقتصادى، هادفين للانتقال للتنمية المستدامة.