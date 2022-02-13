/679158/رئيس-صحة-النواب-400-جنية-رسوم-مزاولة-المهنة-فى-قانون-المجلس-الصحي-المصري

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، يهدف إلى رفع مستوي وكفاءة الأطباء من خلال توفير التدريب والتأهيل المهني، مشيرا إلى أن التدريب يستمر لمدة 5 سنوات ، وشلك بعد اجتياز المهارات المؤهلىة للدخول الاختبار، والحصول على شهادة موحدة تسمي بـ “ البورد المصري”.

دوت الخليج

قانون المجلس الصحي المصري

وأوضح رئيس صحة النوب، أ ن الطالب يتطيع دخول الامتحان 3 مرات فقط، لافتا إلى أن الطالب كان لابد من حصوله على الالتخصص لابد من التسجيل فى الماجستير ومن ثم الزمالة الدولية وهي غير معترف بها داخل مصر، ذلك أنها خرجت بقرار وزاري وليس بمشروع قانون.

ولفت رئيس صحة البرلمان، الدكتور أشرف حاتم، إلى أن رسوم امتحان مزوالة المهنة 400 بلغت جنية ، ولا تزيد عن 2000 جنية، رسوم اختبارات التدريب ن طبقا لما تحدده فئات اللائحة التنفيذية.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال جلسته العامة الأربعاء الماضي، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، في المجموع.

و يتضمن مشروع قانون المجلس الصحي المصري، علي إنشاء المجلس الصحي هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.