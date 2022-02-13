/679149/التموين-انتظروا-تراجع-أسعار-السلع-الأساسية-خلال-شهر-رمضان

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاحد، إن أسعار السلع الأساسية ستشهد تراجعا خلال شهر رمضان المقبل أقل مما هي عليه الآن خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.

دوت الخليج

وأوضح الوزير في تصريحات له على هامش افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بأسيوط، أن موسم توريد القمح المحلي سينطلق منتصف أبريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة اتخذت إجراءاتها لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشيء استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا،كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور.

تصاعد وتيرة المناوشات

وحول تصاعد وتيرة المناوشات بين كلا من رومانيا وروسيا والتى قد تؤثر على سوق الغذاء العالمي قال الوزير، "وجود المناوشات بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق".

وأوضح أنه لو نظرنا لأسعار الأقماح خلال الأسبوعين الماضيين سنجد أنها أقل من ما قبل ذلك مرجعا ذلك الى حالة التشبع التي حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار، قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى.

ارتفاع أسعار القمح

وبشأن المفاوضات الجارية مع مجموعة "سيتى جروب" للحد من ارتفاع أسعار القمح، أوضح المصيلحي أنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.