/679147/أحلى-خبر-سمعته-هكذا-علقت-دنيا-سمير-غانم-على-عودة-فواز-القطيفان-إلى-أهله

عاد الطفل السورى المختطف فواز قطيفان إلى أهله، ونشرت وزارة الداخلية السورية صورة للطفل بعد تحريره وأكدت على أن صحته في حالة جيدة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة دنيا سمير غانم على عودة الطفل السوري المختطف.

دنيا سمير غانم تغمرها السعادة بعد عودة الطفل المختطف

وأعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها لعودة الطفل سالمًا إلى أهله، حيث نشرت صورته عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: "أحلى خبر سمعته رجوع الطفل فواز القطيفان إلى أهله بالسلامة.. الحمد لله رب العالمين".

وتابعت: "يارب ربنا يكتبلك الخير والسعادة والإيمان ويحفظك أنت وكل الأطفال.. أنت بطل وكلنا بنحبك".

قصة اختطاف الطفل السوري

قطيفان تعرض للخطف منذ 3 أشهر على يد عصابة إجرامية بمدينة درعا السورية وتصدرت القضية محركات البحث مؤخرا بعد نشر فيديو من العصابة لتعذيب الطفل لابتزاز أسرته والحصول 500 مليون ليرة سورية.

وظهر الطفل بالفيديو يتعرض للضرب المبرح هو مستلقٍ على السرير بملابسه الداخلية ويتوسل لخاطفيه أن يتوقفوا عن ضربه قائلا: "مشان الله لا تضربوني"، تفاصيل الأزمة قطيفان بدأت 2 نوفمبر 2021 حينما خطفه ملثمان يستقلان دراجة نارية أثناء ذهابه للمدرسة وأطلقت عائلة الطفل استغاثة 19 ديسمبر لأهالي درعا لمساعدتهم في جمع مبلغ الفدية.

دنيا سمير غانم تتألق بفعاليات برنامج الدوم

على الصعيد الآخر، حضرت النجمة دنيا سمير غانم فعاليات افتتاح أولى حلقات برنامج «الدوم» أول أمس الجمعة، وذلك رفقة زوجها الإعلامي الشهير رامي رضوان.

وحرصت دنيا على تهنئة صناع العمل على هذا البرنامج، حيث نشرت عدة صور تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم قائلة: "مبروك برنامج الدوم لاكتشاف المواهب وبتمنى النجاح والتوفيق لكل المتسابقين والمواهب من جميع المحافظات".

الجدير بالذكر أن برنامج «الدوم» هو أكبر برنامج لاكتشاف المواهب الفنية في مختلف المجالات من غناء وتمثيل وغيرها، وشاركت في افتتاحه النجمة المتألقة شيرين عبد الوهاب وقدمت خلال الفعاليات أغنية وطنية لاقت ردود فعل إيجابية .