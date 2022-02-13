/679135/النائب-ياسر-الهضيبي-المؤسسات-الدولية-لمست-الجهود-المصرية-في-مجال-مكافحة-الإرهاب

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن المؤسسات الدولية لمست الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، بما يؤكد أن العمليات التي قامت بها الدولة ساهمت في منع انتقال منظمات إرهابية إلى الداخل المصري، كما نجحت في القضاء بشكل شبه نهائي على عناصر التنظيمات في سيناء.

دوت الخليج

مكافحة الارهاب

وأشار "الهضيبي"، إلى تقرير تقرير الأمم المتحدة استعرضه وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، في جلسة لمجلس الأمن، والذي تضمن الإشادة بدور عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من نشاط التنظيمات الإرهابية في مصر، وخاصة منذ عام 2019، منوها أن التقرير عقد مقارنة بين انتشار التنظيمات في دول عربية والقضاء عليها في مصر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التقرير أشار إلى أنه لم يُنسب أي هجوم إرهابي إلى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة في مصر منذ 2019، كما أنهما لم يعلنا مسؤوليتهما عن أي هجوم"، بما يؤكد نجاح الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب في كافة ربوع الوطن وخاصة شمال سيناء.

وأكمل "الهضيبي"، أن الدولة المصرية تحدت الجميع ونجحت في إقتلاع جذور الإرهاب من الوطن، في مواجهة دعم غير مسبوق من قبل الدول المعادية لهذه التنظيمات التي أرادت تخريب الوطن وزعزعة استقرار مواطنيه.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن التقرير تضمن كذلك دور الإنشاءات والتنمية في مواجهة الإرهاب، بشكل يؤكد نجاح الخطة المصرية الشاملة "المواجهة الأمنية وإقرار التنمية المستدامة"، وأن التضحيات التي قدمتها الدولة جاءت نجحت في حماية مقدراتنا.