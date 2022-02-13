/679134/نجل-وفاء-عامر-يقتحم-عالم-التمثيل-بمسلسل-بيت-الشدة

يخوض عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال المشاركة بجانب والدته في مسلسل «بيت الشدة» المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022.

دوت الخليج يرصد دخول نجل وفاء عامر مجال التمثيل.

ابن وفاء عامر يعلن دخوله مجال التمثيل

وأعلن عمر فوزي اقتحامه لمجال التمثيل من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، حيث كتب: "إن شاء الله انتظروني في مسلسل بيت الشدة، وإن شاء الله أكون عند حُسن ظنكم.. الحلم بدأ يتحقق ادعولي إن أنا أكون قد المسؤولية، لأن دي أول حاجة ليا، وإن شاء الله خير دعواتكم".

وانطلق أول أمس الجمعة، تصوير أولى مشاهد العمل في الحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

حريق هائل بمنزل وفاء عامر

على الصعيد الآخر تعرضت وفاء عامر لأزمة كبيرة حيث نشب حريق كبير في العمارة التي تسكنها، وتوجهت بالشكر لفريق المرور حيث كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "شكرا جزيلا يا رجالة يا جدعان مرور العجوزة و النجدةو مطافئ العجوزة و رجالة قسم الدقي سرعة الاستجابة و المعاملة عشمنا فيكم حريق في العمارة".

وفاء عامر بمسلسل «راجعين يا هوا»

من جانبه تشارك وفاء عامر في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل آخر يحمل اسم «راجعين يا هوا» لتكونا ضمن أبطال العمل، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، وهو من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

مسلسل «راجعين يا هوا» بطولة نور والفنان خالد النبوي، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

وكانت حرصت الفنانة وفاء عامر على تقديم واجب العزاء لأسرة الإعلامي وائل الإبراشي الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا متأثرًا باصابته بفيروس كورونا الذي أنهكه.