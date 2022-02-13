/679144/الأرصاد-ارتفاع-ملحوظ-بدرجات-الحرارة- على-كافة-الانحاء-والقاهرة-20-درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد ارتفاعاً كلحوظاً فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن صباح اليوم ظهرت اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد استقرارا اليوم فى الأحوال الجوية، موضحة أنه دائما ما تكون الظاهرة المؤثرة فى الاستقرار بالأحوال الجوية هى الشبورة المائية، التى كانت خفيفة اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، و بدأت فى التلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وستبدأ الرؤية فى الطرق فى التحسن تماما.

تظل الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة

وأضافت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة أن تظل الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة، لذلك دائما ما ننصح قائدى المركبات والمسافرين على الطرق القيادة بهدوء تام، فى ظل تواجد الشبورة المائية، بالإضافة إلى اتباع كافة تعليمات المرور، ودائما ما تكون موعد تلك الشبورة فى الصباح الباكر وفى الساعات المتأخرة من الليل.

ارتفاعا فى درجات الحرارة

وأضافت الدكتورة منار غانم، أن اليوم يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، كما أنه سيكون هناك زيادة فى فترات سطوع الشمس، كما أن الطقس فى فترة النهار يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، ويكون مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء خلال فتارات النهار.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد فجاءت كالتالي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 01 .