حالة الطقس في مصر.. شبورة كثيفة على الطرق وتدهور بالرؤية الأفقية

كشفت صور للأقمار الصناعية، عن وجود فرص كبيرة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على شمال البلاد، بسبب تكون مرتفع جوى يعمل على استقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة 20 درجة، كما تتدهور الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة نتيجة تكون الشبورة المائية.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وظهرت اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 01 .