وزيرة التضامن توجه بإنقاذ 3 مواطنين بلا مأوى بالقاهرة والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تم تداولها من خلال مقطع فيديو نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام عبر مواقعها الإلكترونية، حيث أشار مقطع " الفيديو" المتداول إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بميدان السيدة عائشة تركه أبنائه ويظهر عليه علامات المرض والإرهاق الشديد.





وفى هذا الصدد توجه أعضاء فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة إلى موقع الاستغاثة وتم العثور على المواطن بلا مأوى فى حالة إعياء شديد، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إسعاف المواطن والتقييم الطبى لحالتة، علما بأنه تم إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفى سياق متصل وجهت وزيرة التضامن فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بسرعة بحث استغاثة أخرى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود فتاة بالعقد الثالث من العمر بلا مأوى، وذلك بالقرب من موقف السيارات بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وفى هذا الإطار تم تكليف أعضاء فريق البرنامج بوحدة جنوب القاهرة بالتوجه إلى موقع الاستغاثة، علما بأنه تم العثور على المواطنة وتدعى " س. خ. ح. ع "، واتضح أنها مطلقة وتبلغ من العمر 28 عاما، وأفادت أنها تركت المنزل يسبب التفكك الأسرى التى تعانى منه الأسرة، حيث إن الأم تزوجت بآخر وتركت الأبناء، وأن الأب دائم التعدى عليها وتعنيفها مما دفعها إلى الخروج إلى الشارع، علما بأن الأسرة سبق وأن أودعتها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد أن رفضتها المدرسة التى كانت مقيدة بها نتيجة وجود نسبة تأخر عقلى.

وفى هذا السياق تولى أعضاء الفريق تقديم الدعم النفسى والمعنوى للمواطنة وتوعيتها من مخاطر الشارع، وفور إنتهاء جلسة التوعية والدعم النفسى وافقت الفتاه على الايداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، وعليه تم اتخاذ الإجراءات بشأن التقييم الطبى بمستشفى حلوان العام، وفور الإنتهاء تم إيداع الفتاة بإحدى دور الرعايه الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتها من مخاطر الشارع.

فى حين وجهت وزيرة التضامن فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بسرعة بحث استغاثة ثالثة وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود 4 أطفال بلا مأوى برفقة فتاه تبلغ 17 عاما، وذلك بجوار محطة قطار سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، علما بأن الفتاة بلا مأوى تعانى من حالة صحية سيئة نتيجة جروح عميقه بالقدم.

وفى هذا الإطار تم تكليف فريق البرنامج المحلى بالإسكندرية بسرعة التوجه إلى موقع الاستغاثة، حيث تم العثور على الأطفال برفقة الفتاة، وتم عقد جلسة توعية ودعم نفسى لهم، إلا أن الأطفال غادرو المكان ورفضوا الإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، فى حين وافقت الفتاة على إيداعها بإحدى دورالرعاية، وعليه تم إسعافها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة، وفور استقرار الحالة الصحية تم إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.