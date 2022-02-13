/679129/محمد-السلاب-يوجه-طلب-إحاطة-للحكومة-بسبب-عودة-طوابير-هيئة-الاستثمار

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بشأن عودة طوابير شبابيك هيئة الاستثمار.

دوت الخليج

عودة طوابير شبابيك هيئة الاستثمار

وأشار النائب إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بكل جهد من أجل تفعيل سياسة الشباك الواحد، باعتبارها أحد أهم العوامل في جذب الاستثمارات وتشجيعها، نجد هناك تراخي من جانب هيئة الاستثمار في التطبيق بما يسبب مشكلات كبيرة لدى المستثمرين.

وقال السلاب: انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى بسبب بطء الإجراءات وتعقيدها في كثير من الأحيان، وهو ما يتسبب في انتشار الطوابير للحصول على الأوراق الخاصة بعمليات الاستثمار سواء التراخيص أو غيرها، وهو أمر غير صحي على تدفقات الاستثمار.

وأكد وكيل لجنة الصناعة، أن مجلس النواب خلال الفترة الماضية كان حريص كل الحرص على تقديم كافة الحوافز الاستثمارية، وفي مقدمتها تسهيل الإجراءات وتسخير كافة الإمكانيات أمام المستثمرين للتوسع في العمل داخل مصر، لكن التطبيق الفعلي على أرض الواقع عكس ذلك.

وحذر النائب محمد السلاب، في طلب الإحاطة، من أن استمرار هذه المشاهد يدق ناقوس الخطر في هروب المستثمرين، لاسيما وأن من أبجديات زيادة الاستثمارات تسهيل الإجراءات.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة بالإسراع في مراجعة كافة الإجراءات التي من شأنها تعطيل إنهاء إجراءات المستثمرين، والعمل بشكل جاد على تفعيل سياسة الشباك الواحد.