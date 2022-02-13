تعيين 487 شاباً بينهم 4 « قادرون باختلاف» بدمياط

/679125/تعيين-487-شابا-بينهم-4--قادرون-باختلاف-بدمياط
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة ، اليوم الاحد، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 487 شاباً ، منهم 4 شباب قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة كعب العمل ، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1078 شاباً، كما تم استخراج 480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 154 فرصة عمل .
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وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة ،إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 204 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 95 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً ، وعمل 16 حملة تفتيشية ، وبحث 6 شكاوى عمالية ، وتم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا ، ومصنع انوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد ، وشركة الغزل والنسيج بدمياط .
مجال السلامة والصحة المهنية
كما تلقى الوزير، تقريرا من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضي بالتفتيش على 167 منشأة ، وإعادة التفتيش على 208 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 85 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 12 مذكرة غلق إداري ، وعمل 8 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 37 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم ، و 4 شكاوى منها مستوفاة ،و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .
رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً
و فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه ، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 2 شكوى للقضاء ، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .
وأشارت مدير المديرية ، إلى أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 265 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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