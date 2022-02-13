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أوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن الموانئ شهدت تداول 445 شاحنة، و1224 طن بضائع عامة ومتنوعة، و74 سيارة ملاكي.

دوت الخليج

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، أن حجم الصادرات بلغ 976 طن بضائع عامة ومتنوعة، 232 شاحنة، 9 سيارات ملاكي، فيما شملت الواردات تداول 248 طن بضائع عامة ومتنوعة، 213 شاحنة، 65 سيارة ملاكي، وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.

تداول 445 شاحنة و1224 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وأشارت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (أمل) بحمولة 81 شاحنة، والسفينة (بوسيدن إكسبريس) بحمولة 105 شاحنات و64 سيارة ملاكي، وغادرته السفينة (الحرية) بحمولة 83 شاحنة، والسفينة (دليلة) بحمولة 99 شاحنة، 7 سيارات ملاكي.

وأوضحت أنه تم تداول 77 شاحنة بحمولة 248 طن بضائع عامة ومتنوعة بميناء نويبع بجنوب سيناء، حيث استقبل السفينة (عمان)، وغادرته السفينتان (عمان، بريدج)، وتم استقبال 27 شاحنة بحمولة 171 طن بضائع عامة، و77 طن ترانزيت إلى ليبيا، وسيارة ملاكي، وتصدير 50 شاحنة بحمولة 976 طن بضائع عامة وسيارتين ملاكي.

تعيين 487 شاباً منهم 4 " قادرون باختلاف " بدمياط

وكان قد أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 487 شاباً، منهم 4 شباب قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثمارىي.

ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل”، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1078 شاباً ، كما تم استخراج 480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 154 فرصة عمل .

وأوضح سعفان، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 204 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 95 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، وعمل 16 حملة تفتيشية، وبحث 6 شكاوى عمالية ، وتم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا، ومصنع انوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد، وشركة الغزل والنسيج بدمياط..

و تلقى تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضي بالتفتيش على 167 منشأة، وإعادة التفتيش على 208 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 85 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 12 مذكرة غلق إداري، وعمل 8 ندوات توعية، بالإضافة إلي تلقى 37 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم، و 4 شكاوى منها مستوفاة، و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.