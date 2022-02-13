بحضور محمد صلاح.. تعرف على موعد مباراة بيرنلي ضد ليفربول اليوم فى الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلًا على نظيره بيرنلي عصر اليوم (الأحد)، على ملعب تورف مور ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



موعد مباراة بيرنلي ضد ليفربول والقناة الناقلة



مباراة بيرنلي ضد ليفربول تقام في الرابعة عصر اليوم الأحد، وستكون منقولة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سيتم نقل المباراة عبر beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة مسلسل الانتصارات أمام بيرنلي اليوم لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد رفع رصيده إلى 51 نقطة إثر فوزه على ليستر سيتي بهدفين دون رد بالجولة الماضية.



بيرنلي ضد ليفربول

ويترقب محمد صلاح المشاركة أساسيا أمام بيرنلي، بعدما لعب كبديل في مباراة ليستر سيتي بناء على رغبة الألماني كلوب المدير الفني للريدز والذي أراح الفرعون بسبب الإجهاد عقب العودة من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

ويرغب صلاح في زيارة شباك بيرنلي في مباراة اليوم، لتعويض سوء الحظ الذي لازمه في عدم التهديف أمام ليستر سيتي، بالإضافة إلى الابتعاد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.



صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

ويتربع نجم منتخبنا الوطني على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا رغم عدم إحرازه لأهداف أمام ليستر سيتي، وغياب عن المسابقة أكثر من شهر، يليه في الترتيب ديوجو جوتا زميله في ليفربول والذي رفع رصيده إلى 12 هدفًا بعدما سجل هدفين في شباك ليستر سيتي.



بيرنلي ضد ليفربول

ويدعم صفوف ليفربول ضد بيرنلي النجم السنغالي ساديو ماني المتوهج مؤخرًا بفوز منتخب بلاده بأمم أفريقيا 2021، وذلك بعدما عاد إلى التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين عقب مباراة ليستر التي غاب عنها لظروف وصوله متأخرًا إلى إنجلترا بعد انتهاء الاحتفالات مع أسود التيرانجا.

ويخوض ليفربول مباريات حاسمة خلال شهر فبراير، حيث أنه عقب مباراة بيرنلي سيكون على موعدا مع مواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم 16 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم خوض مواجهتين بالدوري الإنجليزي يومي 19 و26 ضد نوريتش سيتي وأرسنال على الترتيب، بالإضافة إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد تشيلسي في 27 من الشهر الجاري أيضًا.



بيرنلي ضد ليفربول

في المقابل، يمر بيرنلي بأسوأ فتراته على الإطلاق في ظل تعرضه لمسلسل من الهزائم منذ بداية الموسم الحالي، مما جعله يقبع في المركز الـ20 والأخير بالترتيب لمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، إلا أنه يسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور اليوم بحثا عن تحقيق مفاجأة أمام ليفربول.