أصدرته مصر.. الجامعة العربية تناقش أول تقرير حول تمويل التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أكدت الوزير المفوض ندى العجيزى، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية، أن فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، ستشهد مناقشة تقرير عن تمويل التنمية المستدامة فى مصر مضيفة أنه الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطنى.





وأضافت العجيزى، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربى للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، الجامعة العربية تعمل مع المؤسسات الدولية من أجل دعم التنمية المستدامة فى العديد من الدول العربية، موضحة أنها كانت حريصة على إقامة الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مع تحسن الأوضاع الصحية بعد توقف عامين بسبب الوباء. وتابعت أن هناك تجارب وطنية وعربية ودولية سيتم استعراضها من خلال عقد أكثر من 25 جلسة نقاشية لهذه النسخة على مدى ثلاثة أيام بدء من اليوم، كما سيتم تقديم عروض موجزة وجلسات نقاش عدة حول تقرير "تمويل التنمية المستدامة فى مصر" خلال جلسة عمل.

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