/679110/عجزت-وبنهج-جامد-بسمة-وهبة-تعاني-من-تداعيات-إصابتها-بفيروس-كورونا

أعربت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن معاناتها من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه أصبحت تشعر بالإرهاق من أقل مجهود.

دوت الخليج يرصد معاناة الإعلامية بسمة وهبة من تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

بسمة وهبة تشكو آلام ما بعد الإصابة بكورونا

شاركت وهبة متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، سألتهم خلاله إذا كانوا يعانون نفس التداعيات.

وعلقت على الفيديو قائلة: "أنا تعبانة.. مين عنده أعراض زيي».

بسمة وهبة تتمنى عودة شيرين وحسام حبيب

على الصعيد الآخر، علقت بسمة وهبة على أزمة شيرين عبدالوهاب و حسام حبيب بعد أنباء عودتهما قائلة: "الناس تقول رأيها لكن ليه ينصبوا أنفسهم حكماء، ما شهدناه يعد جريمة جديدة من جرائم السوشيال ميديا وحلقة جديدة من كوارثها التي أصبحت مثل القاتل المتسلسل ينهي حياة شخص بالشائعات أو بالتدخل أو بممارسة لعبة الوصايا والتحكم في حياة الناس، هناك فرق ما بين أقول رأي في فنان وفرق من أن الناس تجعل نفسها قضاة".

وسبق وأن قالت خلال برنامجها «90 دقيقة»: "فوجئت الفجر بانتشار خبر عودة شيرين وحسام، وبالنسبة لي فرحت جدًا وده الطبيعي.. فطرتنا أننا نفرح لفرح الناس ونزعل على زعل الناس، ونفرح بعمار البيوت مش بخرابها، بتمنى رجوع شيرين وحسام لأني عارفة ومتأكدة أنهم بيحبوا بعض جدًا".

وتابعت قائلة: "مهما حصل من أخطاء البني آدمين لازم تتنازل عشان العشرة والمحبة، شيرين الإنسانة قبل المطربة، واللي زيها بيغفروا ويسامحوا ويتناسوا الأخطاء فهي بنت بلد وجدعة.. نعلم جيدًا أن العلاج النفسي له آثار جانبية، وهو ما أعتقد أن يكون قد جعل انفعالات شيرين أكثر من الطبيعية".

واختتمت حديثها قائلة: "نتيجة التعب النفسي ورد الفعل المضاعف لديها خرج منها تصريحات غاضبة".

بسمة وهبة تتأثر بوفاة الطفل ريان

كما علقت على وفاة الطفل المغربي ريان، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "توحد الأسود التي لا تقهر.. توحدت شعوب العالم العربي على تمني الخير والدعاء لريان، وهكذا صنع ريان ما عجز عنه العالم.. بحبك يا ريان.