/679103/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-الهلال-السعودي-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد الهلال السعودي في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الجمعة 18/2 الجمعة.

حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيرة الهلال السعودي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ، ضمن منافسات كأس العالم للأندية والذي إقيم باستاد آل نهيان في أبوظبي.

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.