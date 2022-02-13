التعليم العالي تعلن عن منح للحصول على درجة الماجستير بإدارة الاعمال بالجامعة...

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، حول إعلان الإدارة المركزية للبعثات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فتح باب التقديم للحصول على منح في درجة الماجستير بإدارة الاعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحد أقصى عام دراسي.
وأشار التقرير إلى أن التقدم لهذه المنح، بدأ السبت الموافق 12 فبراير 2022، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، بمقر الإدارة المركزية للبعثات في حي السفارات بمدينة نصر.
وللاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط:
https://bit.ly/cdm-usaid-mba
ومن جانبه، أوضح د. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بوزارة التعليم العالي، أن هذا الإعلان يأتي في إطار تنفيذ برنامج "مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين"، وفقًا للاتفاقية رقم 263 – 298 الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وتنص هذه الاتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة "مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية"، للمُساهمة في النمو الاقتصادي القومي، وهذه المنح مُتاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.
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