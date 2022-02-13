/679104/محمد-رمضان-يتخطى-الـ-3-ملايين-مشاهدة-بأغنية-باي-باي-ثانوية

استطاع الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان أن يحقق نجاحًا ساحقًا بكليب أغنيته الجديدة «باي باي ثانوية» منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث أنه تجاوز ال 3 ملايين مشاهدة.

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «باي باي ثانوية» لـ محمد رمضان.

محمد رمضان يتصدر التريند بأغنية باي باي ثانوية

كما تصدر رمضان بها تريند اليوتيوب أكثر من خمسة أيام متتالية في مصر، محتفلًا بهذا النجاح الضخم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كلمات أغنية باي باي ثانوية

وجاء مطلع أغنية «باي باي ثانوية» كالآتي: "كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية".

وسبق وأن شوق رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة «باي باي ثانوية»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، حيث نشر مقطع من العمل، وعلق عليه قائلًا: «كليب باي باي ثانوي بكرة على قناتي الرسمية على يوتيوب».

محمد رمضان في رمضان 2022

من جانبه، يشارك الفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل «المشوار»، وتقدم الفنانة دينا الشربيني دور البطولة النسائية أمامه.

خلاف بين محمد رمضان و نوال الزغبي

ووقعت أزمة بين الفنانة نوال الزغبي، والفنان محمد رمضان، حيث وجهت المذيعة سؤال لنوال الزغبي خلال حلولها ضيفة ببرنامج «حبر سري»، عن محمد رمضان، لترد الفنانة عليها قائلة «معرفوش»، وهو ما أثار غضب الفنان محمد رمضان ليعيد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تليفزيون مصر»، ساخرًا منها.

وبعدها قام بتركيب مقطع من أغنيته «مصباح علاء الدين»، على فيديو تصريح نوال الزغبي، جاء به التعليق الآتي: «اسأل عيلتك تقولك بيشوفوا مين وراك».

نوال الزغبي ترد على محمد رمضان بكلمات قاسية

ولم تلتزم الفنانة نوال الزغبي الصمت، لكنها خرجت للرد على محمد رمضان بكلمات قاسية.

وغردت عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت:”إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام”، في إشارة منها لمحمد رمضان.