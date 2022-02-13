/679100/تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-ضد-سموحة-في-الدوري-المصري

يحل نادي الزمالك ضيفاً علي فريق سموحة في الدوري المصري، بعد تعادل مخيب مع بيترو أتلتيكو في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 15 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

انتخابات الزمالك

تفوق مرتضى منصور على غريمة أحمد سليمان، في منافسة قوية وشرسة، شهدها ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالقلعة البيضاء.

عقدت الجمعية العمومية بنادي الزمالك من صباح أمس الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، على التصويت لإنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة 2022/ 2026.

وجاءت نسبة نجاح مرتضى منصور 21109 صوت، متفوق على أحمد سليمان صاحب الـ 15928 صوت، وعمر جلال حسن محمد هريدي، صاحب الـ 958 صوت.

عقد أشرف بن شرقي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح للمرة الثالثة على منصب الرئاسة، في فاعليات انتخابات القلعة البيضاء 2022، على تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.