تصريحات الرئيس السيسى عن الشراكة مع ألمانيا تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، ذكرت صحيفة الأهرام - تحت عنوان (السيسى: الشراكة مع ألمانيا محور أساسى للعلاقات المصرية مع أوروبا .. بيربوك: مصر تقوم بدور أخلاقى وإنسانى مقدر باستضافة ملايين اللاجئين وتوفير جميع حقوقهم) - أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين فى مختلف المجالات، حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا محورا أساسيا للعلاقات المصرية مع أوروبا بالنظر لمكانة ألمانيا، وثقلها كدولة أوروبية كبرى، وهو ما ظهر فى الانخراط الألمانى القوى وغير المسبوق من خلال شركاتها الكبرى فى خطط التنمية الطموحة التى نفذتها مصر فى السنوات الماضية.

وأعرب الرئيس عن التطلع لاستمرار التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة، ارتكازا على مكانة كلٍ من مصر وألمانيا، وثقلهما الكبير، ودورهما المحورى كلٌ فى دائرته الإقليمية، وعلى الساحة الدولية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة خارجية ألمانيا أكدت اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربطها بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب دورها الأساسى فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن جهودها فى مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة، والقيام بدور أخلاقى وإنسانى مقدر من خلال استضافتها ملايين اللاجئين، وإدماجهم فى المجتمع، وتوفير كل الحقوق الأساسية لهم، بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس السيسى فى ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الدينى وقبول الآخر، مما جعلها مثلا أعلى، ونموذجا يحتذى إقليميا ودوليا.

وأشارت بيربوك إلى حرص الحكومة الجديدة فى ألمانيا على دعم تلك العلاقات، بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، وتطويرها على مختلف الأصعدة، وكذا التنسيق بشأن كل الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والعسكرى، حيث رحب الرئيس فى هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها فى مصر، معربا عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات، فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية فى توطين الصناعة فى مصر، بينما لفتت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى فى جميع أرجاء الجمهورية، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية فى مصر.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا فى هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة فى المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع فى ليبيا، كما تم تطرق أيضا إلى استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ فى نوفمبر من العام الجارى بمدينة شرم الشيخ.

من جانبها، قالت صحيفة الجمهورية - تحت عنوان (فيتش.. متوقعة زيادات متوالية حتى «2026»: صادرات الأدوية المصرية.. مؤشرها صاعد » .. 70 مليار جنيه للحاصلة على «براءة اختراع» .. بحلول 2031)، إن وكالة فيتش سوليوشنز، توقعت أن تشهد صادرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 4.7% خلال عام 2022 الجارى، و5% فى 2023 ، 5,8 % 2026 .. مشيرة إلى توقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع فى مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031 .

جاء ذلك فى الانفوجراف الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن توقعات وكالة فيتش سوليوشنز، عن سوق الدواء المصرى.

وكما توقعت الوكالة أن تشهد مبيعات الأدوية فى مصر زيادة بنحو 6.6% عام 2022 ، وتصل إلى 8.6% عام 2026 ، ليصل حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية فى 2022 إلى 82،3 مليار جنيه و112,6 مليار جنيه فى 2026.

وتحت عنوان (المفتى.. فى تصريحات «تحسم الجدل»: لا للعنف.. الزواج «سكن ومودة ورحمة» .. الإسلام مع الإبداع.. فى حيز الأخلاق والقيم)، أشارت الجمهورية إلى تأكيد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بأن الإبداع لا سقف له فى الاسلام إلا الحيز الأخلاقى والقيم ما دام لا يؤدى إلى الأضرار بالناس أو إيذاء أحد.. مشيرا إلى أن الإسلام لم يضع العراقيل على أتباعه فى أمور الملبس أو المطعم أو المشرب، موضحا أن الزى الشرعى المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زى لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف عما تحته ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.

وعن الجدل المستمر حول ضرب الزوجات، أكد المفتى أن العنف الأسرى يتعارض مع مقاصد الحياة الخاصة ومبناها على السكن والمودة والرحمة، ويخالف تعاليم الإسلام.

وذكرت صحيفة الشروق - تحت عنوان "مدبولى يؤكد الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية" - أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وفق الجداول المخطط لها؛ سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة، أو التوقيتات الزمنية، وكذا معدلات ونسب الإنجاز الفعلى على أرض الواقع، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل الانتهاء من جميع المشروعات الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة، وبأعلى مستوى من الجودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه، الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالحى الحكومى فى اطار جولته التفقدية، لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، رافقه خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى إن جولة اليوم لعدد من المشروعات فى مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، تأتى لتفقد معدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات الدورية التى نعقدها لمتابعة سير الأعمال بالعاصمة الإدارية .. مشيرا إلى أنه تابع مع وزير النقل المشروعات الخاصة بمنظومة النقل الجماعى، بما فيها متابعة التشغيل التجريبى للقطار الكهربائى الخفيف، مؤكدا أن ما تحقق فى هذه المنظومة وفى باقى مشروعات العاصمة جهد كبير جداً.