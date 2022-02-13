/679099/موعد-مباراة-يوفنتوس-أمام-أتلانتا-الدورى-الايطالي

يدخل فريق فريق يوفنتوس مباراته اليوم الأحد ضد أتلانتا اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة 25، من منافسات الدورى الايطالي.

ويرصد تحيا مصرالتفاصيل:

توج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس بعد الفوز بنتيجة 2/1، بعدما أنتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

وظهر يوفنتوس بشكل غير جيد خلال المباراة ولم يقدم لاعبيه المستوى المنتظر منهم، بينما قدم إنتر ميلان لقاء قوي وأضاعوا فرص كثيره أمام السيدة العجوز.

وسجل وستون مكيني هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 25، ثم تعادل للإنتر مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 35، ليستمر التعادل وينتقل الفريقان للوقت الإضافي، الذي أحرز فيه أليكسس سانشيز هدف قاتل في الدقيقة 120 قب نهاية الوقت.

ليتوج الإنتر في الأخير بلقب السوبر الإيطالي، على حساب يوفنتوس بهدف قاتل للنجم سانشيز.

تشكيل يوفنتوس أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، روجاني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: بيرنارديسكي، ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، موراتا.

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، هاكان تشالهان أوغلو، بيريسيتش.

خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

يوفنتوس يقلب الطاولة على روما

انتهت أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.