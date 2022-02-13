عبد الغفار: الدولة تسعى لتوفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية للمواطنين

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، إن الدولة المصرية تسعى لتوفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية ومميزة لجميع المواطنين على حد سواء دون تمييز أو تفرقة، مثمنا بذلك التكامل بين مؤسسات الدولة لصالح المريض المصري.





وأشار عبد الغفار، فى تصريحات تلفزيونية له، إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل التى أطلقها الرئيس السيسى تشمل جميع الموطنين وهى مشروع قومى مصرى ضخم. وبين أنه تم دعم المنظومة الصحية فى السبع سنوات الأخيرة بشكل كبير من خلال عملية التطوير التى بدأت مع إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل. ونوه إلى أن الخدمات الصحية التى تقدم للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحى كبيرة جدا، فضلا عن تحمل الدولة تكاليف الاشتراك لغير القادرين. وحول الموجة الخامسة من جائحة كورونا، قال عبد الغفار، : "إن مصر فى الموجة الخامسة، واستطعنا السيطرة عليها من حيث الأعداد بشكل كبير". وعن التخلى عن الكمامات خلال الفترة المقبلة، قال: "إنه من خلال الدراسات علينا الالتزام خلال الأسابيع الثلاثة القادمة بالتوسع فى عملية التطعيم، والالتزام بالاجراءات الاحترازية وحينها تقرر لجنة الأزمة التخلى عن الكمامة من عدمه".

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