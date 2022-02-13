حياة كريمة.. الصحة تطلق 3 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن القوافل الــ 3 قوافل تستمر يومى 13 و14 فبراير فى مناطق بنبان النموذجية مركز دراو محافظة أسوان، وحدربة – أبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن إطلاق 52 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من اليوم 10 وحتى 20 من شهر فبراير الجاري.