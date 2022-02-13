تعرف على موعد أول رحلة للمعتمرين المصريين بعد جائحة كورونا (فيديو)

وقال خلال مداخل له، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن هناك وقتا محددا يتم التعامل فيه من قبل المعتمرين لتسجيل البيانات وإصدار التأشيرات، متابعًا أنه تم العمل وفق الشروط التى وضعتها السعودية منذ العام الماضي.
واستكمل، أن ما تردد بشأن زيادة أسعار العمرة خلال الفترة الحالية، جاء بسبب أن هذا البرنامج الذى يسجل به المعتمر عبارة عن عدة خدمات، تزامنًا مع فيروس كورونا.
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