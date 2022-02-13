مؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية: عقد المواطنة ملزم لتقنين علاقة الإنسان ببلده

جدة - نرمين السيد - وتحدث فيها اللواء أيمن عز الدين حشيش، ممثل القوات المسلحة المصرية، والدكتور مقدم محمد عادل ممثل وزارة الداخلية المصرية، والدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، والدكتور لقمان عبدالله مفتى ماليزيا، والدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر.

وأكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية أن عقد المواطنة يعتبر حقيقة واقعة وأمرًا ملزمًا لتقنين العلاقة بين الإنسان ووطنه، وأن الوفاء بحقوق المواطنة وأداء التزاماتها ليس عملًا ثانويًّا خاليًا من الضبط والتحديد والمساءلة، ولكنه عملٌ شرعى منظمٌ تحكمه مبادئ التشريع الإسلامى، وتحيط بمسائله أحكامه، ويستند إلى الأصول العامة للعلاقات الإنسانية، وهذه الحقوق والواجبات تمثِّل العقد الذى يقوم على التراضى والتوافق بين طرفى العلاقة فى الارتباط الوطنى أو عقد المواطنة.

وأشار إلى أن التنظيم الدستورى والتشريعى المعاصر يعتبر تطبيقًا معاصرًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث ينطلق منها فى التوجه، ويلتقى معها فى الغاية، وهى: "حفظ البلاد والعباد، ليس فى مصر وحدها، بل فى كل دول العالم الإسلامى، وعلى المستوى الدولى".

وأعرب اللواء أ.ح أيمن عز الدين حشيش ممثل القوات المسلحة بالمؤتمر عن شكره على الدعوة الكريمة، مؤكدًا على وجوب استخدام جميع المؤسسات الوطنية للوسائل اللازمة لغرس قيم الولاء والانتماء للدولة الوطنية، وأن المواطنة عبارة عن علاقة متبادلة بين الأفراد والدولة التى ينتمون إليها، وتكفل الدولة تلك العلاقة لممارسة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك وضع الالتزامات لضمان المصلحة الخاصة والعامة على حد سواء، وعند غرس قيم المواطنة فى الأفراد ينمى الحس الوطنى والانتماء والشعور بالمسئولية تجاه المجتمع.

كما أشار إلى أن الالتزام الوطنى الأخلاقى هو الفاعل فى منظومة الحقوق والواجبات، وأن المجتمع العسكرى يتسم بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والالتزام بمبادئ الأخلاق والانضباط، والعمل بروح الجماعة، ويُربى أفراده على التضحية من أجل الوطن، وأن هذا يُنتج فردًا من الطراز الأول.

وفى كلمته، أعرب الدكتور مقدم محمد عادل ممثل وزارة الداخلية بالمؤتمر عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، شاكرًا وزارة الأوقاف على بذلها كل الجهود لتحقيق مصلحة المصريين تلك الجهود التى يشهد لها القاصى والدانى، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تقوم بدعم وترسيخ حقوق المواطنة، باعتبارها أساس حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية كانت بمثابة البوابة التى عبرت مصر من خلالها الأزمات التى أصابت العالم مؤخرًا بفعل جائحة كورونا، والتى أسهمت فى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، مؤكدًا أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الآمال والطموحات التى تصبو إليها أمتنا المصرية.

وفى كلمته أكد الدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد أن أهمية المواطنة التى أسّس لها ورسَّخ لمفهومها الإسلام قولًا وفعلًا تتبلور باعتبارها ضرورة وحاجة لبناء الدولة الحديثة؛ نظرًا لارتباطها بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطنين.

وذكر أن الإسلام كرَّس فى منظومته الفكرية والثقافية والعقدية مفهوم تعلق الإنسان بوطنه وأرضه، وكان سبّاقًا فى التأكيد على قيمة الوطن وإعلاء المواطنة، واحتسب من قُتِل دون أرضه ووطنه شهيدًا، فالإسلام دين الفطرة جاء ليتمّم مكارم الأخلاق، ومن ذلك حبّ الأوطان والدفاع عنها، فمن قُتِل فى سبيل الدفاع عن وطنه كان شهيدًا فى سبيل الله.

وفى كلمته، قدم لقمان عبد الله مفتى ماليزيا، خالص الشكر والتقدير لهذه الدعوة الكريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحضور هذا المؤتمر مقدمًا الترحيب للحضور، مبينًا أن عقد المواطنة تم ترجمته فى ماليزيا فى المعاملات بين أبناء الشعب الماليزى، فالوطن هو بيت للجميع يخضع فيه أبناء الوطن الواحد لقانون الدولة، وديننا يعلمنا أن كل شخص له حرية الاعتقاد، لذلك الشعب الماليزى يعيش فيه المسلمون مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى فى سلام، الجميع يخضعون لقانون البلاد.

وفى كلمته أكد الدكتور عوض اسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، أن وزارة الأوقاف ممثلة فى الدكتور محمد مختار جمعة الوزير الهمام الدءوب تستمر فى اتحافنا بهذه العناوين الرائعة الرائقة لتكون مادة بحثية لعلماء الأمة ومفكريها ومثقفيها على مستوى العالم كله فكان هذا المؤتمر بعنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى"، وتحت رعاية كريمة من قيادة سياسية راشدة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى يدعم ويرعى مثل هذه المؤتمرات الداعية إلى تحقيق آمال الشعوب والأوطان لتحقيق الأمان والتقدم والرخاء.

مبينًا أنه يجب المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين المواطنين جميعًا، فالجميع متساوون فى الحقوق والواجبات تجاه الوطن، ولا يكون الاختلاف إلا فيما تتطلبه الأمور المتعلقة بأحكام الشرائع والمعتقدات، فلكل حقه فى إقامة معتقده وشريعته، وأبواب المساواة واسعة جدًّا ومتنوعة، كالمساواة فى أمور البيع والشراء والمعاملات المالية والتجارية والشراكات بكل أنواعها، وكذلك فى الوظائف والأعمال بشروطها وضوابطها التى تنظمها الدولة ويقرها القانون والدستور، وكذلك المساواة فى التعليم، والصحة، وكل ما تقدمه الدولة من خدمات.