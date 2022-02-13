نادية الجندي بإطلالة مثيرة أثناء تكريمها بجمعية الفيلم.. والجمهور: «كبرتي على الحاجات دي»

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أطلت الفنانة نادية الجندي بإطلالة مثيرة أثناء تكريمها بمهرجان جمعية الفيلم الذي انطلق حفل ختامه في يوم السبت الموافق 11 من شهر فبراير الجاري.

دوت الخليج يرصد إطلالة نادية الجندي المثيرة بجمعية الفيلم

وظهرت نادية الجندي في حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم مرتدية فستان أسود اللون، مفتوح الصدر، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من متابعيها.

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فعلق لها أحد المتابعين: « اعتقد كبرنا على فتحة الصدر دي ياستاذة».

تكريم نادية الجندي بمهرجان جمعية الفيلم

من ناحية أخرى، كرمت الفنانة القديرة نادية الجندي بمهرجان جمعية الفيلم في دورتيه السابعة والأربعين والثامنة والأربعين.

وقالت نادية الجندي أثناء تكريمها بالمهرجان: «سعيدة وفخورة بتكريمي من جمعية الفيلم، فهي لها تاريخ من الالتزام والنزاهة في منح الجوائز، لذلك تحوز إعجاب كل السينمائيين».

وتابعت الجندي: «عرفت الجمعية من 2002 وكرموني عن دوري في فيلم الرغبة، وحينها قال لي الراحل أحمد زكي، إن الجمعية لها مصداقية، والقائمون عليها لديهم خبرة وثقافة ووعي شديد، وتكريمي عن مسيرتي الفنية ومجمل أعمالي، ما يؤكد أنني قدمت فن هادف وراقي طيلة مسيرتي الفنية».

هذا وانطلقت فعاليات حفل ختام الدورتي الـ 47 والـ48 مهرجان جمعية الفيلم ، بمركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور المخرج أمير رمسيس، والمؤلف الموسيقي تامر كروان، وعدد كبير من نجوم الفن الذي تم تكريمهم خلال الحفل

جوائز نادية الجندي في الفترة الأخيرة

الجدير بالذكر أن تلك ليست الجائزة الأولى التي تسلمتها نادية الجندي خلال الفترة الماضية حيث نالت نجمة الجماهير جائزة الموريكس دور عن مُجمل أعمالها السينمائية والدرامية التي تميزت فيها بجبروتها وقوتها.

وظهرت نادية الجندي خلال الحفل بفستان أبيض مطرز بالدهبي والفضي، جاءت قصته على شكل كب من أعلى وكشف عن ساقيها من أسفل، كما أنها اعتمدت ميكاب هادئ أبرز جمالها.

واحتفلت نادية الجندي بهذا الحدث من خلال نشر صورة لها من داخل تكريمها بمهرجان الموركس دور، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليهم موجهة الشكر للإعلامية مريم حسين على تقديمها الرائع لها، ومعربة عن سعادتها بحسد هذه الجائزة الكبرى.