نشرة أخبار الفن: هادي الباجوري يثير الجدل بتصريحاته في كلام الناس.. انفصال ندى رحمي.. وهذه رسالة أصالة للجمهور في عيد الحب

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شهدت الساحة الفنية اليوم السبت الموافق 13 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

تصريحات جريئة لهادي الباجوري في كلام الناس

حل المخرج هادي الباجوري ضيف على برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، والذي تحدث من خلاله على العديد من الأحداث الهامة وفجر عدد من التصريحات الجريئة خلال الحلقة حول مشهد رقص هند صبري ومشاهد القبلات التي تحتويها أعماله خاصة في الفترة الأخيرة.

وكان من بين تلك التصريحات حديثه عن مشهد رقص هند صبري المثير للجدل في البحث عن علا، قاىلا: «اي المشكلة في بدلة الرقص ما الناس كلها على البحر لابسة مايوهات، والبدلة كانت معظمها مقفولة واللي مش عاجبه أعمالي ميتفرجش، احنا تعبنا في المسلسل ومينفعش مجهودنا يروح بتفصيله بسيطة زي دي».

أما عن زوجته ياسمين رئيس، فقال: «معنديش مشكلة مراتي ياسمين رئيس تتباس أو تتحضن لو الدور طلب منها ده، أحسن ما يتقال عليا منافق، احنا عدينا بموقف صعب في الأول في أول دور عملته ياسمين رئيس معايا لكنها أثبتت نفسها بجدارة، هي شاطرة مش مستنية أن حد يقول عنها إنها مرات المخرج».

وتابع في حديثه قائلا: «الناس دلوقتي بتقولي يا جوز الممثلة ودي حاجة بتبسطني جدا، نجاح ياسمين رئيس من نجاحي وبتبسط بأي حاجة بتعملها».

الفنانة ندى رحمي تعلن انفصالها

أعلنت الفنانة ومقدمة البرامج ندى رحمي انفصالها عن خطيبها بشكل رسمي وذلك من خلال مجموعة منشورات، شاركتها مع الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدأتها بكتابة بوست هزلي، وغامض توحي من خلاله انفصالها، قالت فيه: «رسمياً اعلن انسحابي من عيد الحب السنه دي بس معاكم انشالله ف عيد العمال»، ثم اعلنت رحمي انفصالها بشكل رسمي قائلة: «الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. وأنا قررت أعيش لـ نفسي واستريح.. سنجل بعون الله».

أصالة تهنىء الجمهور بعيد الحب

حرصت المطربة السورية أصالة على تهنئة جمهورها بعيد الحب الذي ينعقد في يوم 14 من شهر فبراير الجاري، مشجعه متابعيها على التمسك بحب حياتهم دون حذر أو خوف.

ونشرت أصالة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع من أغنيتها الجديدة «تقول تبغاني»، الذي من المقرر طرحها في يوم عيد الحب المقبل، وعلقت عليها قاىلة: «كل عيد حب والحبايب بخير، جاهدة للحفاظ على رونق شعوري، ولما الحب الحقيقي زارني بكل شغف الطفولة تمسكت فيه، بكل جنون المراهقة استمتعت فيه، وبكل النضج اللي وصلت له عم حافظ عليه، الحياة من غير مشاعر ما بتستاهل تتعاش».

وتابعت موجهة نصيحة للجمهور: «عيشوا الحب بكل تفاصيله من غير حذر من غير خوف، القلب النابض بالحياة وبالمحبة نعمة، وأيمتي بيخلق هي علمها عند ربّ المحبّة والرّحمة، نحن خلقنا لندري قلوبنا ونحافظ عليها لأنها لو نالت متنا، كل عيد حب وقلوبنا بخير».

ابنة عمر الحريري تحيى ذكرى ميلاده

أحيت ابنة عمر الحريري ذكرى ميلاده ، من خلال توجيه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، قالت فيها: «النهارده عيد ميلاد ابويا، في الجنة بإذن الله ،عيد ميلاد أبويا ده كان مهم جدًا في حياتنا، بنحضرله من السنة للسنة، مش علشان هو كان بيهتم به، لا إحنا اللي كنا مهتمين جدًا، يمكن علشان اليوم ده رغم انشغاله كان بيفضي نفسه لينا أو نحتفل معاه في المسرح وكان حبايبه كلهم بيبقوا موجودين».

واستكملت: «عمره ما كان بيهتم بالهدية عباره عن إيه، بس كان بيفرح أوي بيها، وكان زمان وإحنا صغيرين يقولنا يعني بتشتروا الهدية من فلوسي، ف اتعلمنا نحوش من مصروفنا علشان نجيب الهدية، وحشتني الايام دي، وحشني وجوده في حياتي».