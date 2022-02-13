ضمن حياة كريمة .. «غرب ووسط الدلتا الثقافى» يطلق قافلة بوادى النطرون 

جدة - نرمين السيد - أطلق إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم السبت، قافلة ثقافية بقرية الصفا والمروة فى وادى النطرون ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بهدف تحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالمنتج الثقافى إلى المناطق النائية، من خلال القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة.





تضمنت القافلة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية و الفنية منها ورشة حكى لتعزيز وترسيخ قيم المواطنة لدى الأطفال والنشئ نفذها وائل الشبكى، وورشة تدوير خامات البيئة وإعادة استخدامها مع أميرة عبدالسلام، إلى جانب ورشة اكتشاف المواهب الفنية فى مجالات الشعر والإلقاء والغناء لخلق جيل جديد قادر على الإبداع والتذوق الفنى والأدبى مع أحمد الجندى، وورشة لتعليم الرسم والتلوين مع ياسمين ناصر، وغرام وائل. كما تضمنت القافلة التى تستمر لمدة 3 أيام، حفلًا فنيًا لفرقة الأنفوشى للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو هيثم بسيونى، حيث قدمت الفرقة باقة مختارة من أغانى زمن الفن الجميل منها عيون بهية، عيون القلب، جانا الهوا، عنابى، ومجموعة من أجمل أغنيات فنان الشعب سيد درويش، وذلك على المسرح المتنقل، بحضور حشد من أهالى القرية.

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