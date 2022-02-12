طارق شوقي يكشف تفاصيل غرامة الانقطاع عن التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك توجيها من الحكومة بترشيد الدعم الحكومي كي يذهب لمستحقيه ومنع ظواهر مؤذية في المجتمع مثل تشغيل الأطفال، وزواج القاصرات والتسرُّب من التعليم.

وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «تم تكليف وزارة العدل بإجراء حزمة من التعديلات لمنع تشغيل الأطفال وزواج القاصرات ومنع التسرب من التعليم، ووزارة العدل قدمت حزمة من التعديلات التشريعية للقضاء على التسرب من التعليم».

وتابع: «القصة ليست غرامة على غياب التلاميذ كما تم فهمها، ولكن نحن نتحدث عن التسرب والانقطاع الكامل عن التعليم، والتعديل ينص على تشديد العقوبة على من يتسرب من التعليم وينقطع عن التعليم».

وأوضح شوقي أن: «التعليم الأساسي إلزامي، ومن الطبيعي العمل على تقليل التسرب من التعليم، وغرامة الانقطاع عن التعليم في التعديل التشريعي تبدأ من 500 حتى ألف جنيه».