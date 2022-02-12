عاجل - صقيع على كافة الأنحاء.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، مساء اليوم، عن فرص كبيرة لتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على شمال البلاد بسبب تكون مرتفع جوى يعمل على استقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.





وقالت الأرصاد فى منشورها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة 20 درجة، كما تتدهور الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة نتيجة تكون الشبورة المائية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، غدا الأحد، طقسا معتدلا، غائما نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأوضحت هيئة الأرصاد أنه ليلا يسود طقس شديد البرودة يصاحبه صقيع على كافة الأنحاء. وأشارت الأرصاد، إلى أن الصفة السائدة غدا على كافة أنحاء البلاد هى الشبورة المائية صباحا والتى تكون كثيفة أحيانا.

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