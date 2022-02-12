/679089/ابوالعلا-ردا-علي-تصريحات-مرتضي انا-بشتغل-في-قناة-الزمالك-ومش-هقبل-يكون-مصيري-في-شخص-غير-عاقل-وسليط-اللسان

رد الكابتن محمد ابوالعلا علي تصريحات المستشار مرتضى منصور بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك في انتخابات أمس، قائلا:” انا بشتغل في قناة الزمالك ومش هقبل يكون مصيري في شخص غير عاقل وسليط اللسان”.

دوت الخليج جاء ذلك عبر صفحته الشخصية فييس بوك قائلا:” توضيح هام " محمد أبو العلا بيشتغل في قناة نادي الزمالك ، و التابعة للشركة المتحدة الكبيرة المحترمة ،و نتشرف بحمل شعار نادي الزمالك العظيم .و انا اتشرف بتمثيل نادينا في اي مكان. و انتمائي للكيان و ليس للأشخاص . و لن اقبل ان يكون مصيري بأيدي شخص غير عاقل او سليط اللسان”. ابوالعلا ردا علي تصريحات مرتضي: انا بشتغل في قناة الزمالك ومش هقبل يكون مصيري في شخص غير عاقل وسليط اللسان وانتهت مباراة فريق الزمالك أمام فريق بتروأتلتيكو بنتيجة التعادل الإيجابي ، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وأحرز يوسف أوباما الهدف الوحيد في الشوط الثاني لنادي الزمالك في مرمي فريق بتروأتلتيكو. تشكيل الزمالك ضد بترو أتلتيكو الأنجولى حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – حمزة المثلوثي – أحمد أبو الفتوح خط الوسط: إمام عاشور – ماجد هاني – أشرف بن شرقي – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم خط الهجوم: سيف الدين الجزيري تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية أنجولا التقى نادي الزمالك مع أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الزمالك فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضر التعالد فى 4 مباريات.

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