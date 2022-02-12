تشيلسي يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بمونديال الأندية بعدما خطف فوزا قاتلا على نظيره بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

جاء الهدف الأول لتشيلسي عبر روميلو لوكاكو في الدقيقة 55 من ضربة رأسية. فيما تعادل فريق بالميراس في الدقيقة 64 عبر رفائيل فيجا من ركلة جزاء. وبعد التعادل احتكم الفريقين لشوطين إضافيين، وقبل 3 دقائق على النهاية سجل كاي هافيرتز نجم تشيلسي الشاب الهدف الثاني عند الدقيقة 117 من ركلة جزاء.

كان تشيلسي قد شارك فى بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية لكنه خسر اللقب أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1، لتكون هذه هي المرة الاولى في تاريخه.