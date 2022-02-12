مشاهد توثق لحظات الانتصار.. الأهلي يتوج ببرونزية مونديال الأندية (فيديو)

حقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه العريض على نظيره فريق الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما عصر اليوم السبت على استاد آل نهيان.
وحصد النادي الأهلي، بهذا الفوز الكبير، الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021. سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم «هدفين»، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، بعدما قدم الأهلي عرضا رائعا على مدار الـ 90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.
بدروه، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق الهلال السعودي، وتغلب على الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهت الأحمر خلال الفترة الماضية، معربا عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات.
وأضاف موسمياني، في تصريحات صحفية عقب المباراة: «قدمنا بطولة كبيرة على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهناها، لكننا تحلينا بالروح القتالية ووصلنا إلى التتويج بالبرونزية».
وتابع مدرب الأحمر: «جماهير الأهلي عظيمة وتستحق أن تحصل على البطولات والألقاب وفخور جدا بهذا الجمهور، وبالتأكيد سوف نعمل دائمًا على إسعادهم بالبطولات».
وأكد موسيماني، أن الأهلي لديه مهمة جديدة في دوري أبطال أفريقيا التي سيقاتل من أجل الفوز بها والعودة مجددًا إلى كأس العالم للأندية في العام المقبل للعب على مركز أفضل وميدالية أكبر.
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