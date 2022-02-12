وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يبحث الوضع الوبائى لكورونا بمستشفيات المحافظة

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية مع مديرى العزل بالمستشفيات ورؤساء أقسام الرعايات الخاصة بالعزل متابعة الوضع الوبائى لفيروس كورونا بالمستشفيات والمعوقات، التى تؤثر على سير العمل بحضور مدير عام الطب العلاجى.





واستعرض وكيل الوزارة - خلال الاجتماع - معدلات الإصابة بفيروس كورونا ونسب تردد المواطنين المشتبه بإصابتهم على المستشفيات وكذلك نسبة إشغال الأسرة بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة.

كما ناقش مكى - حسبما أفاد بيان صادر عن مديرية الصحة بالدقهلية اليوم السبت - تطبيق التحديث الأخير لبرتوكولات العلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا وانعقاد اللجان العلمية لمتابعة الحالات والتدريب؛ وبعض السلبيات الموجودة بتقارير المرور الإشرافية من الوزارة ومرورا بالطب العلاجى بالمديرية على المستشفيات للوقوف على أوجه القصور ومعالجة أى سلبيات أو معوقات تؤثر على سير العمل تفاديا لحدوث أى وفيات ناتجة عن أى خطأ فى تقييم الحالات.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف مرور اللجان العلمية على جميع المستشفيات واستمرار تفعيل غرفة عمليات متابعة حالات الكورونا،بكامل تشكيلها للعمل 24 ساعة؛ حيث تقوم الغرفة بمتابعة أعمال التشغيل الطبى بجميع المستشفيات، والتنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة لتوزيع الحالات بينها طبقا لنسب الأشغال وتقييم الحالات، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والأكسجين والأدوية والمستلزمات واتخاذ اللازم فورا لدعم المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة التزام المستشفيات بمعايير مكافحة العدوى وأهمية المرور الدورى على الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، لمراجعة وتقييم موقف الأكسجين والتأكد من سلامة شبكات الغازات الطبية والوصلات، مؤكدا ضرورة تأمين جميع المستشفيات بأرصدة كافية من المخزون الاستراتيجى للأكسجين الطبى وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.

ووجه وكيل الوزارة برفع معدلات الزيارات المنزلية والاتصالات التليفونية من قبل الفرق الطبية لمتابعة مرضى العزل المنزلى والاطمئنان على تطورات الحالة الصحية للمرضى بصفة دورية ومتابعة المخالطين لهم حيث يسهم ذلك بشكل كبير فى الحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم الخدمات العلاجية فى الوقت المناسب.