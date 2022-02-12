لليوم الخامس على التوالي.. أغنية «باي باي ثانوية» لمحمد رمضان تتصدر التريند

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دوت الخليجيرصد احتفال محمد رمضان بتصدره تريند يوتيوب لليوم الخامس على التوالي

ونشر رمضان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو له يظهر عارية على الشاطىء وارفق به مقطع من أغنيته الجديدة «باي باي ثانوية»، وعلق عليها قائلا: «لليوم الخامس أغنية باي باي ثانوية تريند رقم واحد في مصر على يوتيوب ميوزك».

أغنية باي باي ثانوية لمحمد رمضان

الجدير بالذكر أنه، تحتوي الأغنية على بعض الكلمات التي من المقرر أن يعتبرها مسيئة وخارجة، فيقول مطلعها: «كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية».

وأحدثت الأغنية جدلا واسعا، إذ اعتبرها البعض تشجيع للطلاب بعدم أخذ مرحلة الثانوية بجدية، ويمكن أن يرجح البعض الآخر بأن رمضان يسخر من مرحلةالثانوية بشكل عام التي تشكل مصير كل طالب وتنقله لمرحلة أخرى من المقرر أن تكون أكثر أهمية في حياته.

الجانب الإيجابي من أغنية باي باي ثانوية لمحمد رمضان

ولكن رآها البعض الآخر بأن كلماتها توجه الطلاب للأثر السيء الذي يعود على الطلاب عند الانسياق وراء أصدقائهم في الأشياء المضرة كمصادقة الفتيات وتناول الحشيش والسجائر وخلافه، وهو ما جعلهم يؤويدون الأغنية بشكل كبير.

محمد رمضان رحلة بين الخلاف والتصالح مع زملاؤه في الوسط الفني

الجدير بالذكر أنه حدث في الأيام الماضية، حديثين متناقدين للفنان محمد رمضان، إذ أنه أعلن تصالحه مع الفنان أحمد فهمي، وذلك بعدما قام فهمي بعمل فولو للفنان محمد رمضان عبر انستجرام على الهواء ببرنامج «حبر سري»، موضحًا: «اي المشكلة هو عيب يعني إني أعمل لمحمد رمضان فولو».

ومن جانبه، قام رمضان بإعادة نشر الحوار الذي دار بين فهمي واسما إبراهيم، عبر خاصية «ستوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «متابعة أيضا»، واضعا قلوب.

أما عن نوال الزغبي، فكانت قد وجهت المذيعة اسما إبراهيم سؤال لها سؤال عن محمد رمضان أثناء حلولها ضيفة على «حبر سري»، لترد الفنانة عليها قائلة «معرفوش»، الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد رمضان ليعيد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «ربنا يباركلك في ذاكرتك»، ثم بدأت أزمة رمضان والزغبي تتفاقم بعد رد الأخيرة عليه.