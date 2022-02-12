«قدمت فن راقي وهادف».. نادية الجندي تعرب عن سعادتها بجائزة مهرجان جمعية الفيلم

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أعربت الفنانة القديرة نادية الجندي عن سعادتها بحصدها جائزة مهرجان جمعية الفيلم الذي بدأت فاعليات حفل ختام دروته السابعة والأربعين والثامنة والأربعين منذ قليل.

دوت الخليج يرصد كلمة نادية الجندي بعد حصدها جائزة مهرجان جمعية الفيلم

وقالت نادية الجندي أثناء تكريمها بالمهرجان: «سعيدة وفخورة بتكريمي من جمعية الفيلم، فهي لها تاريخ من الالتزام والنزاهة في منح الجوائز، لذلك تحوز إعجاب كل السينمائيين».

وتابعت الجندي: عرفت الجمعية من 2002 وكرموني عن دوري في فيلم الرغبة، وحينها قال لي الراحل أحمد زكي، إن الجمعية لها مصداقية، والقائمون عليها لديهم خبرة وثقافة ووعي شديد، وتكريمي عن مسيرتي الفنية ومجمل أعمالي، ما يؤكد أنني قدمت فن هادف وراقي طيلة مسيرتي الفنية».

الجدير بالذكر أنه فعاليات حفل ختام الدورتي الـ 47 والـ48 مهرجان جمعية الفيلم ، بمركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور المخرج أمير رمسيس، والمؤلف الموسيقي تامر كروان، وعدد كبير من نجوم الفن الذي من المقرر تكريمهم خلال الحفل.

تكريم نجوم الفن بمهرجان جمعية الفيلم السنوي

ويعد من أبرز النجوم المكرمين من مهرجان جمعية الفيلم في دورتيه السابعة والثامنة والأربعين هم الفنانة نادية الجندي والفنان محسن محي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس، خلال حفل الختام الذي انطلق منذ دقائق قليلة.

نادية الجندي تتسلم جائزة الموريكس دور

وليست هذه الجائزة الأولى التي تسلمتها نادية الجندي خلال الفترة الماضية حيث نالت نجمة الجماهير جائزة الموريكس دور عن مُجمل أعمالها السينمائية والدرامية التي تميزت فيها بجبروتها وقوتها.

وظهرت نادية الجندي خلال الحفل بفستان أبيض مطرز بالدهبي والفضي، جاءت قصته على شكل كب من أعلى وكشف عن ساقيها من أسفل، كما أنها اعتمدت ميكاب هادئ أبرز جمالها.

واحتفلت نادية الجندي بهذا الحدث من خلال نشر صورة لها من داخل تكريمها بمهرجان الموركس دور، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليهم موجهة الشكر للإعلامية مريم حسين على تقديمها الرائع لها، ومعربة عن سعادتها بحسد هذه الجائزة الكبرى.