الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تكون هناك ثلوج خلال الساعات المقبلة على جبال سانت كاترين نظرًا للانخفاض الشديد في درجات الحرارة.
وحذرت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ناس بلدنا"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، من كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا مما سيؤدي إلى حدوث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة؛ حيث تصل الصغرى على بعض السواحل الشمالية وشمال الصعيد إلى 7 درجات مئوية.
وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون باردًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد في الصباح الباكر، وشديد البرودة على كل مناطق الجمهورية يصل لحد الصقيع فى وسط سيناء وشمال الصعيد.
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