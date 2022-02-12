المتحف القومى للحضارة يستقبل أكبر عدد من الزائرين منذ افتتاحه فى أبريل

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى للمتحف الدكتور أحمد غنيم إن المتحف شهد خلال اليومين الماضيين تدفق الزائرين بشكل ملحوظ؛ إذ بلغ عددهم قرابة 12 ألف زائر، من جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى السائحين العرب والأجانب؛ مما يؤكد على شغف مختلف أنواع الجمهور بما يتضمنه المتحف من قطع أثرية فريدة، ويشير فى الوقت ذاته إلى وعى الجمهور المصرى بحضارة بلادهم العريقة وآثار أجدادهم، وهو ما يحقق هدف المتحف باعتباره مؤسسة تعليمية وثقافية.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه فى أبريل الماضى واستقباله للمومياوات الملكية فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف.