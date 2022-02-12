ألمانيا تشكر مصر على كرم الضيافة التى حظت به وزيرة خارجيتها

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة الألمانية بالقاهرة - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (توتير) - أن بيربوك غادرت القاهرة مساء اليوم، بعد أن أجرت محادثات مكثفة مع وزير الخارجية سامح شكرى، حول العلاقات المصرية الألمانية وقضايا إقليمية مهمة، ومناقشة سبل التعاون المختلفة المتعلقة بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ.

وكانت بيروك قد التقت - أمس - مع عدد من الممثلين المصريين عن المشروعات الناشئة، وتعرفت على المزيد من أفكارهم وأنشطتهم، وذلك فى حديقة الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بالقاهرة.