محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بدشنا

جدة - نرمين السيد - قام السكرتير العام لمحافظة قنا المهندس نبيل الطيبى، اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمركز دشنا، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بعدد من الوحدات القروية والحملة الميكانيكية بمركزى قنا ودشنا.





واستهل الطيبى جولته - حسب بيان صدر عن المحافظة اليوم - بتفقد الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبعض الحملات الميكانيكية للوحدات القروية بمركز دشنا، موجها المسئولين بضرورة إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعدات والمركبات الراكدة، وتوظيفها وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برامج لعمل صيانة دورية لها. كما تفقد الوحدات المحلية لقرى القناوية والسمطا بحرى وفاو قبلى، واطمأن على انتظام سير العمل ومدى الالتزام التام بمعايير الجودة فى تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أهمية حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية التى يطلبونها بشكل مُيسر. وتابع السكرتير العام عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التى يجرى تنفيذها بمركز دشنا، حيث اطمأن على معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا التأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المقررة، وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل بالمشروعات.

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