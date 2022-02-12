هانى الناظر يتوقع موعد انحسار وباء كورونا محليا وعالميا  (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على بقناة الحدث اليوم، مساء اليوم، أن مع تزيادة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، نتوقع انحسار وباء كورونا خصوصًا فى منتصف العام الجارى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 2121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 384158 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.