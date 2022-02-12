/679082/التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-الزمالك-أمام-بتروأتلتيكو-فى-أولي-مواجهات-دور-المجموعات-لدوري-أبطال-أفريقيا

انتهت مباراة فريق الزمالك أمام فريق بتروأتلتيكو بنتيجة التعادل الإيجابي ، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأحرز يوسف أوباما الهدف الوحيد في الشوط الثاني لنادي الزمالك في مرمي فريق بتروأتلتيكو. تشكيل الزمالك ضد بترو أتلتيكو الأنجولى حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – حمزة المثلوثي – أحمد أبو الفتوح خط الوسط: إمام عاشور – ماجد هاني – أشرف بن شرقي – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم خط الهجوم: سيف الدين الجزيري تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية أنجولا التقى نادي الزمالك مع أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الزمالك فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضر التعالد فى 4 مباريات. مواعيد مباريات الزمالك في الدوري سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة. لاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر. الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر. ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر. بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر. الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر. الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر

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